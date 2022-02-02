Байден назначил Катар главным союзником США вне НАТО. Соответствующее уведомление президент США направил 31 января 2022 года главам Палаты представителей и Сената: «Я делаю это назначение в знак признания многолетнего вклада Катара в возглавляемые США усилия в зоне ответственности Центрального командования США и в знак признания наших собственных национальных интересов в углублении двустороннего сотрудничества в области обороны и безопасности с государством Катар».
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