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Байден назначил Катар главным союзником США вне НАТО

Байден назначил Катар главным союзником США вне НАТО

Байден назначил Катар главным союзником США вне НАТО. Соответствующее уведомление президент США направил 31 января 2022 года главам Палаты представителей и Сената: «Я делаю это назначение в знак признания многолетнего вклада Катара в возглавляемые США усилия в зоне ответственности Центрального командования США и в знак признания наших собственных национальных интересов в углублении двустороннего сотрудничества в области обороны и безопасности с государством Катар».

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