Путин: Россия стала единой командой, в этом залог достижения всех целей

На встрече с волонтёрами в Курской области президент России Владимир Путин отметил, что единство является необходимым условием для успеха всех начинаний страны, и выразил уверенность в достижении поставленных целей.
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