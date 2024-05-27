"Я никакой не патриот": "Крутой парень" Епифанцев сдулся на глазах. Предательства народ не простил

авдей НА

Почему не вписать в конституцию о лишении гражданства людям которые оскорбляют Страну людей в ней живущих ненавидящих ее по сути это враги и все им прощаеться еще обещают подьехать 700тысяч человек люди которые ничего никогда не создавали а заходя во власть только разрушали даже умудрились разрушить собственную страну не созданную ими будут вести себя так же как епифанцев мало нам значит таджиков лишать гражданства Россия не проходной двор