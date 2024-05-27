"Крутой парень" в кино и так себе герой в реальной жизни Владимир Епифанцев сдулся на глазах. Актёр вновь принялся оскорблять русских, сравнив со стадом, попутно объявив: "Я никакой не патриот".
"Я никакой не патриот": "Крутой парень" Епифанцев сдулся на глазах. Предательства народ не простил
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Lana_Borei Иванова
Когда кто нибудь издаст указ, что бы таким не перечислялись гонорары?
Ответить
21 час.
авдей НА
Почему не вписать в конституцию о лишении гражданства людям которые оскорбляют Страну людей в ней живущих ненавидящих ее по сути это враги и все им прощаеться еще обещают подьехать 700тысяч человек люди которые ничего никогда не создавали а заходя во власть только разрушали даже умудрились разрушить собственную страну не созданную ими будут вести себя так же как епифанцев мало нам значит таджиков лишать гражданства Россия не проходной двор
Ответить
19 час.
петр кузнецов
лицедей на сцене понять можно, лицедей по жизни это предательство и лицемерие ,вот так два порока сопровождают его по жизни.....
Ответить
17 час.
Свежие комментарии