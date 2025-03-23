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Российская фигуристка оценила выступление беременной Трусовой на «Русском вызове»

Российская фигуристка оценила выступление беременной Трусовой на «Русском вызове»

Попова о выступлении беременной Трусовой: Немного рисковала здоровьем Бывшая российская фигуристка Бетина Попова оценила выступление беременной Александры Игнатовой (Трусовой) в паре с мужем Макаром Игнатовым на турнире «Русский вызов».

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