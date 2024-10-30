В 15 многоэтажках Новосибирска прорвало внутренние системы отопления

В 15 многоквартирных домах Новосибирска прорвало внутренние системы отопления. Аварию на теплосетях прокомментировал глава городского департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрий Зайков.
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