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Рудковская о шоу-турнире: «Муравьеву вырезали из эфира Первого канала, показав только в интернете. Безобразие и унижение»

9 марта фигуристка выступала на турнире шоу-программ «Русский вызов». Она получила 1 балл от жюри (итоговое девятое место).

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