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Эстония в шоке: нато готово отдать ее в оккупацию русским

Эстония в шоке: нато готово отдать ее в оккупацию русским

Эстония рискует исчезнуть с лица Земли, если НАТО не пересмотрит свою существующую стратегию её обороны - заявила в интервью Financial Time премьер-министр страны Кая Каллас, до которой стала доходить истинная роль, предназначенная Прибалтике.

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