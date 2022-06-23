Эстония в шоке: нато готово отдать ее в оккупацию русским

Эстония рискует исчезнуть с лица Земли, если НАТО не пересмотрит свою существующую стратегию её обороны - заявила в интервью Financial Time премьер-министр страны Кая Каллас, до которой стала доходить истинная роль, предназначенная Прибалтике.
Эстония рискует исчезнуть с лица Земли, если НАТО не пересмотрит свою существующую стратегию её обороны - заявила в интервью Financial Time премьер-министр страны Кая Каллас, до которой стала доходить истинная роль, предназначенная Прибалтике.
Свежие комментарии