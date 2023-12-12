В чём разница между качественной рубашкой и настоящей «дешёвкой»? Как на глаз научиться определять высокое качество?

Собираетесь ли вы утром поехать в офис или планируете провести свидание в роскошном ресторане ближайшим вечером, любому мужчине важно выглядеть и чувствовать себя идеально И в зависимости от того, где вы работаете, куда собираетесь или чем вы занимаетесь, это может означать ношение классической ….
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