Путин посоветовал Пашиняну провести референдум Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор — первый.
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Путин посоветовал Пашиняну провести референдум Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор — первый.
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