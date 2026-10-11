Steak Lovers
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Steak Lovers

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Как готовить на пару, чтобы еда не была пресной: простые хитрости

Как готовить на пару, чтобы еда не была пресной: простые хитрости

Приготовление на пару часто связывают с полезной, но довольно скучной едой. Овощи становятся мягкими, рыба — слишком нежной, а куриная грудка легко превращается в нечто, что хочется срочно полить соусом.

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