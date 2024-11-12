Кино: В 17 вышла замуж за 26-летнего Кончаловского, а любила больше его маму: Почему Наталия Аринбасарова оказалась «скучной женой» и как живет после 3 разводов

Она сыграла больше 70 ролей в кино и сериалах и перестала сниматься всего пару лет назад. Впервые она появилась на экранах в 1965 году в фильме «Первый учитель», за роль в котором получила Золотой кубок Вольпи на Венецианском кинофестивале.