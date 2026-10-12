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Zero Hedge

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Majority Of Voters Concerned About Socialists Running For Office; New Poll Finds

Majority Of Voters Concerned About Socialists Running For Office; New Poll Finds

Majority Of Voters Concerned About Socialists Running For Office; New Poll Finds Authored by Sarah Roderick-Fitch via The Center Square, A majority of American voters are concerned with socialist candidates running and possibly winning political office, according to a new poll.

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