Сейсмолог Эйидоган спрогнозировал землетрясение в Стамбуле магнитудой выше 7

Землетрясение магнитудой выше 7 может произойти в крупнейшем городе Турции - Стамбуле. Об этом заявил профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.
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