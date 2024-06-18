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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эндрик: «20 июня я расскажу новости, которые потрясут мир спорта»

«Я не знаю, готовы ли вы к этому. 20 июня я на ESPN расскажу новости, которые потрясут мир спорта», – написал нападающий «Палмейраса» и сборной Бразилии Эндрик, который перейдет в «Реал».

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