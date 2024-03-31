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Новосибирцев спросили, что делать с бездомными собаками

Новосибирцев спросили, что делать с бездомными собаками

В Новосибирской области запустили официальный опрос на тему эвтаназии бездомных животных. Эксперты полагают, что этот путь не способен решить проблему с пугающими местных жителей стаями собак.

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Комментарии
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Betahon
Несмотря на принятых в обеих Кореях законов, запрещающих приготовление чхе(национальное блюдо из собачатины) в системе общепита, заготовители сырья не отказались бы от поставок сырья из России...пока это еще не санкционный товар. Конечно, не гуманно и даже кощунственно, но что делать, если запустили проблему и нет выхода...Не носит рекламный характер!
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