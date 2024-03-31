Новосибирцев спросили, что делать с бездомными собаками

Betahon

Несмотря на принятых в обеих Кореях законов, запрещающих приготовление чхе(национальное блюдо из собачатины) в системе общепита, заготовители сырья не отказались бы от поставок сырья из России...пока это еще не санкционный товар. Конечно, не гуманно и даже кощунственно, но что делать, если запустили проблему и нет выхода...Не носит рекламный характер!