В Новосибирской области запустили официальный опрос на тему эвтаназии бездомных животных. Эксперты полагают, что этот путь не способен решить проблему с пугающими местных жителей стаями собак.
Новосибирцев спросили, что делать с бездомными собаками
Комментарии
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Betahon
Несмотря на принятых в обеих Кореях законов, запрещающих приготовление чхе(национальное блюдо из собачатины) в системе общепита, заготовители сырья не отказались бы от поставок сырья из России...пока это еще не санкционный товар. Конечно, не гуманно и даже кощунственно, но что делать, если запустили проблему и нет выхода...Не носит рекламный характер!
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