Грибники могут отравиться из-за неожиданных изменений погоды

В условиях резкой смены погоды даже съедобные грибы могут накапливать токсины, опасные для здоровья. Специалисты советуют собирать только хорошо знакомые виды, такие как подберезовики и маслята, предпочитая более прохладные периоды для походов в лес.
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