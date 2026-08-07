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Царьград

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Грибники могут отравиться из-за неожиданных изменений погоды

Грибники могут отравиться из-за неожиданных изменений погоды

В условиях резкой смены погоды даже съедобные грибы могут накапливать токсины, опасные для здоровья. Специалисты советуют собирать только хорошо знакомые виды, такие как подберезовики и маслята, предпочитая более прохладные периоды для походов в лес.

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