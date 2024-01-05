Финляндия готовится к запрету импорта российского СПГ

Финляндия рассчитывает запретить импорт сжиженного природного газа из России с 2025 года. На протяжении всего конфликта РФ с Украиной финская национальная энергетическая компания Gasum продолжала закупки российского СПГ, так как обязана это делать по контракту с "Газпромом".