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Финляндия готовится к запрету импорта российского СПГ

Финляндия готовится к запрету импорта российского СПГ

Финляндия рассчитывает запретить импорт сжиженного природного газа из России с 2025 года. На протяжении всего конфликта РФ с Украиной финская национальная энергетическая компания Gasum продолжала закупки российского СПГ, так как обязана это делать по контракту с "Газпромом".

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