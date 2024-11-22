Актер Баринов высказался о скандале на похоронах Светличной

Похороны Светланы Светличной оказались не настолько спокойными, как ожидалось изначально. Сперва народ возмутили слова сына актрисы, сказанные возле ее гроба, а после и заявление светской дивы Анны Калашниковой не оставило многих равнодушными в плохом смысле этого слова.
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