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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Энтузиаст запустил Red Dead Redemption 2 на геймерском Android-смартфоне — производитель...

Энтузиаст запустил Red Dead Redemption 2 на геймерском Android-смартфоне — производитель...

Энтузиаст запустил Red Dead Redemption 2 на геймерском Android-смартфоне — производительность оставляет желать лучшегоИгроки давно мечтают увидеть Red Dead Redemption 2 на новых платформах, однако порт на мобильные устройства в их список желаний наверняка не входил.

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