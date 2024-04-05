Энтузиаст запустил Red Dead Redemption 2 на геймерском Android-смартфоне — производитель...

Энтузиаст запустил Red Dead Redemption 2 на геймерском Android-смартфоне — производительность оставляет желать лучшегоИгроки давно мечтают увидеть Red Dead Redemption 2 на новых платформах, однако порт на мобильные устройства в их список желаний наверняка не входил.
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