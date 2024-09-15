103 бойца ВС РФ вернулись из украинского плена, а нацисты расстреляли женщин в Курской области: Карта специальной военной операции на Украине на 15 сентября 2024 года Юлия Соколова14 сентября в рамках переговорного процесса состоялся обмен пленными между Россией и Украиной.