Инициативный миротворец

Natalija Osminina

Какой осенью, какая наступательная... Неужели непонятно, что Россия не пойдет дальше 4-х областей. США предложат ей мир до того, как она даже освободит все 4 области и Россия согласится. Байден вынужден набирать очки перед выборами, он не может войти в историю как президент, который проиграл все войны, привел США к обнищанию, а мир к порогу Третьей Мировой. Он должен перехватить пальму первенства у Трампа. Уже на Саммите НАТО (с 9 по 11 июля) будут решать: какие войны потянут США. А как сказала Джанет Йеллен - это могут быть только две. С учетом необходимой войны США с Китаем (пусть для начала и "прокси") и неизбежной большой войны на БВ, придется с Украины уходить. Не защищать сумасшедшего Нетаньяху США не могут - это потеря имиджа. А не идти на отжим рынков у Китая - это потеря самих США. Поэтому после Саммита Путину буду предлагаться условия. И уже Путин будет вить веревки из Байдена (вернее, его клана). Что касается беспокойства автора статьи о контроле за выходом к морю, то в любом случае все будет Российским. Но не сейчас.