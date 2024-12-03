Дайджест дня: Rolls-Royce Cameo, будущий RAV4 и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В каталоге фирменных аксессуаров фирмы Rolls-Royce необычное пополнение: показан игрушечный автомобильчик под названием Rolls-Royce Cameo.
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