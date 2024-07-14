Как Владимир Симонов нашёл счастье с 4-ой попытки

Ему постоянно в чем-то не везло: то не смог поступить в московский театральный вуз, написав сочинение с ошибками, то не складывались отношения с женщинами, а семейная жизнь раз за разом давала трещину, из-за чего даже приходилось менять место работы.
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