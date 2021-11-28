Ушел из жизни певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Несколько дней назад его экстренно доставили в московскую больницу с подозрением на инсульт.
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