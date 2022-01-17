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«Омикрон» добрался до Красноярского края, все случаи заражений — ввозные

«Омикрон» добрался до Красноярского края, все случаи заражений — ввозные

Штамм коронавируса «омикрон», ставший причиной новой волны COVID-19, добрался до Красноярского края. Об этом сообщает глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, которого цитирует «Интерфакс».

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