Зеленский осудил перестрелку между спецслужбами в Киеве и потребовал расследования

Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с заявлением относительно инцидента со стрельбой, произошедшего в столице страны.
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