Для детей войны предлагают ввести специальный статус и льготы

Гражданам РФ, родившимся с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года и постоянно проживавшим на территории СССР в годы Великой Отечественной войны, предлагается присвоить официальный статус детей Великой Победы и закрепить за ними право на соответствующие меры социальной поддержки.