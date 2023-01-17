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18 января исполняется 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда

18 января исполняется 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда

﻿﻿В Петербурге у кошек особый статус. Многие слышали, что в Ленинград во время блокады отправляли вагоны с кошками, но как все это происходило? Я думаю, все знают, что в годы блокады Ленинграда, особенно ближе к концу, едой человека стали кошки.

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