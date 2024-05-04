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Детали для ремонта Apple закончились. Теперь все чаще используют детали от других устройств

Детали для ремонта Apple закончились. Теперь все чаще используют детали от других устройств

Компания Apple давно прекратила поставки комплектующих для сервисных центров, но только сейчас детали и правда закончилисьС февраля 2024 года компания Apple прекратила поставки оригинальных комплектующих для своих устройств в авторизованные сервисные центры России.

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