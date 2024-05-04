Детали для ремонта Apple закончились. Теперь все чаще используют детали от других устройств

Компания Apple давно прекратила поставки комплектующих для сервисных центров, но только сейчас детали и правда закончилисьС февраля 2024 года компания Apple прекратила поставки оригинальных комплектующих для своих устройств в авторизованные сервисные центры России.
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