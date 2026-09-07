Габделганиев: Салым штрафларын киметү буенча яңа кагыйдәләр - гаделлеккә адым

Салым штрафларын киметү буенча яңа кагыйдәләр эшкуарлар өчен үз мәнфәгатьләрен яклауны аңлаешлырак итә, дип саный Татарстан Рәисе каршындагы Эшкуарлар хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил Фәрит Габделганиев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым