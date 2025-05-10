Трамп одобрил Украине поставку сотни ракет для HIMARS и Patriot

Соединенные Штаты одобрили передачу Украине 125 дальнобойных ракет для реактивных систем залпового огня (MARS II, M142 HIMARS), а также 100 зенитных ракет Patriot, которые ранее находились на вооружении Германии.
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