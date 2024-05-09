Путин: бригаду морской пехоты в Севастополе переформируют в дивизию

Морских пехотинцев Севастополя ждут оргштатные мероприятия. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с командирами подразделений, участвующих в СВО, заявил о планируемом преобразовании 810-й бригады морской пехоты в дивизию.
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