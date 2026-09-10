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Царьград

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Верховный суд запретил продавать авто без русифицированного интерфейса

Верховный суд запретил продавать авто без русифицированного интерфейса

Верховный суд России подтвердил право автовладельца из Московской области на возврат стоимости автомобиля из-за отсутствия русификации интерфейса.

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