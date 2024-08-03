Трамп поздравил Путина с "великолепной сделкой" по обмену заключенными

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время своего выступления в Атланте перед сторонниками поздравил президента России Владимира Путина со сделкой по обмену заключенными с рядом западных стран.
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