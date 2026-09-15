Правительство решило продлить запрет на экспорт дизтоплива для производителей до конца октября

Сейчас запрет действует до 30 сентября. Эмбарго будет продлено с целью обеспечения поставок топлива на внутренний рынок, сообщают во вторник, 15 сентября 2026 года, "Ведомости".
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