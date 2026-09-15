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Журнал «Профиль»

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Правительство решило продлить запрет на экспорт дизтоплива для производителей до конца октября

Правительство решило продлить запрет на экспорт дизтоплива для производителей до конца октября

Сейчас запрет действует до 30 сентября. Эмбарго будет продлено с целью обеспечения поставок топлива на внутренний рынок, сообщают во вторник, 15 сентября 2026 года, "Ведомости".

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