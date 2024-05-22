В рубрику #НАКИПЕЛО Горожане снова пожаловались на качество воды: "Хотелось бы узнать, сколько ещё будет идти такая вода?!!!! Уже вторая неделя пошла!"😠- пишут жители пер.
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В рубрику #НАКИПЕЛО Горожане снова пожаловались на качество воды: "Хотелось бы узнать, сколько ещё будет идти такая вода?!!!! Уже вторая неделя пошла!"😠- пишут жители пер.