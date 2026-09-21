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Ивановские новости

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В Ивановской области при пожаре в пятиэтажке Тейкова спасли 14 человек

В Ивановской области при пожаре в пятиэтажке Тейкова спасли 14 человек

На улице Героя России А.В. Тарасова загорелась квартира. Пожарные вывели из подъезда 14 человек, двоих — с помощью спасательного устройства.

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