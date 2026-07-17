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Кобальт Кубы может изменить карту поставок критических металлов для США

Кобальт Кубы может изменить карту поставок критических металлов для США

В конце июня 2026 года канадская компания Sherritt International остановила свой завод в Форт-Саскачеване, провинция Альберта, — единственное крупное предприятие по рафинированию кобальта в Северной Америке за пределами китайского контроля.

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