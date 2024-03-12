Рекомендуем использовать промты на английском языке Нажмите на промт, чтобы скопировать его в буфер обмена Can you generate a list of negative keywords that I should exclude from my PPC campaigns to avoid wasting ad spend? Сообщение Составить список отрицательных ключевых слов появились сначала на Дзен дневник.
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