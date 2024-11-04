Бастрыкину доложат про мигранта-извращенца из Новосибирска

Иностранец самоудовлетворялся на детской площадке, прямо на глазах малышей и их родителей.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело в отношении мигранта, задержанного по жалобам жителей одного из домов в Заельцовском районе Новосибирска.