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Царьград

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Бастрыкину доложат про мигранта-извращенца из Новосибирска

Бастрыкину доложат про мигранта-извращенца из Новосибирска

Иностранец самоудовлетворялся на детской площадке, прямо на глазах малышей и их родителей.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело в отношении мигранта, задержанного по жалобам жителей одного из домов в Заельцовском районе Новосибирска.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
какой  идиотизм .  выяснять   мотивы поведения ?  совсем  окуели  .
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8 час.
ВС
Валерьян Смогловский
Незачем. Разбиратся. Заканчивайте. Заниматся. Гуманизм ом. Вышвырнуть. Всех
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7 час.

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