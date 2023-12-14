"Их заставили": Илон Маск разоблачил преступный приказ США Киеву

Миллиардер Илон Маск разоблачил приказ США Киеву, в результате которого ВСУ понесли огромные потери.Американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск ответил на заявление американского бизнесмена Дэвида Сакса о том, что русские позволили ВСУ атаковать их линии обороны, после чего украинская армия понесла огромные потери.