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Царьград

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"Их заставили": Илон Маск разоблачил преступный приказ США Киеву

"Их заставили": Илон Маск разоблачил преступный приказ США Киеву

Миллиардер Илон Маск разоблачил приказ США Киеву, в результате которого ВСУ понесли огромные потери.Американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск ответил на заявление американского бизнесмена Дэвида Сакса о том, что русские позволили ВСУ атаковать их линии обороны, после чего украинская армия понесла огромные потери.

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