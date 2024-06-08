Могут ли турки выдавить русских с Кавказа?

«Я не исключаю, что американцы готовы пустить Турцию в расход, как Украину» Может ли Россия окончательно уйти из Закавказья, где присутствовала более трехсот лет? Этот вопрос все чаще задают аналитики.
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