Месут Озил: «Отдайте Бензема «Золотой мяч»

Месут Озил призвал вручить «Золотой мяч» Кариму Бензема. Нападающий «Реала» сделал дубль в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:4).

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