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Люди недооценивают переживания тех, кто внезапно перестал им отвечать

Люди недооценивают переживания тех, кто внезапно перестал им отвечать

Люди, которые внезапно перестают отвечать на сообщения, могут переживать из-за этого сильнее, чем предполагают те, кто ждёт ответа.

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