Около 200 пассажиров авиарейса Москва - Сочи застряли в аэропорту Саратова

Около 200 пассажиров авиарейса Москва - Сочи застряли в аэропорту СаратоваСаратовским следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России по факту аварийной посадки воздушного судна проводится доследственная проверка.
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