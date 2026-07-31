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Советник Инфантино уволился в знак протеста из-за планов ФИФА по продаже прав на ЧМ

Советник Инфантино уволился в знак протеста из-за планов ФИФА по продаже прав на ЧМ

Карлос Кордейро, старший советник главы ФИФА Джанни Инфантино, покинул свой пост в знак протеста против продажи доли коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам.

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