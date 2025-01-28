С курских чиновников и бизнесменов хотят взыскать 3,2 млрд рублей, сворованных с возведения оборонных сооружений

Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с главы Корпорации развития Курской области, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 млрд рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, сообщаетРИА «Новости».