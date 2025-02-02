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Петербургский дневник

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Полиция проверяет обстоятельства смертельного ДТП в Гатчинском районе Ленобласти

Полиция проверяет обстоятельства смертельного ДТП в Гатчинском районе Ленобласти

Пьяный водитель «Фольксваген Пассат» спровоцировал столкновение с автомобилем ВАЗ-21110 на Южном полукольце Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 1 февраля 2025 года около 18:30 на 72-м километре автодороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» нетрезвый водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21110.

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