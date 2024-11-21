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Маск заявил о планах по реформированию госаппарата США и сокращению расходов

Маск заявил о планах по реформированию госаппарата США и сокращению расходов

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск, который возглавит новое министерство по повышению эффективности госуправления США (DOGE), сообщил о том, что имеет радикальный план по реформированию госаппарата США и сокращению расходов государства.

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