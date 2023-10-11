В Нью-Йорке продают особняк известного мафиози

Особняк в стиле барокко ищет нового хозяина, несмотря на далеко не безупречное прошлое его владельца: на Статен-Айленде, являющемся частью большого Нью-Йорка, на продажу выставлен особняк, принадлежавший боссу преступного клана Гамбино, «Большому Полу» Кастеллано.